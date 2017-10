Migranti, l'Austria attiva i check point lungo la ferrovia del Brennero

L'Austria ha annunciato l'entrata in funzione, a partire da venerdì, del posto di controllo "anti-migranti" lungo la ferrovia del Brennero. Da tempo le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, controllano i treni internazionali diretti a nord. Per evitare rallentamenti, è stato realizzato un binario appositamente dedicato ai controlli dei treni in transito nella stazione ferroviaria di Seehof, sul versante austriaco del valico.