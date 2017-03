Migranti, Juncker: "Scandaloso non si facciano i ricollocamenti"

"E' scandaloso che alcuni Stati membri non mettano in atto la ricollocazione dei rifugiati, proposta dalla Commissione ed approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. "Penso che non puoi lasciare alle severe leggi della geografia un problema che non è della Grecia, dell'Italia o di Malta", ha poi aggiunto.