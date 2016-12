Migranti, Juncker: "Da Ue risposte insufficienti, serve più solidarietà"

10:42 - "Dal Consiglio Ue risposte immediate ma insufficienti". Lo ha detto il Presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker alla plenaria di Strasburgo. "Se si chiudono le porte, è chiaro che la gente entra per la finestra: dobbiamo lavorare a fondo per aprire le porte e agire sull'immigrazione in regola", prosegue Juncker. "L'Europa deve fare la sua parte con azioni di solidarietà condivisa", ha concluso.

"Italia lasciata sola" - Il leader Ue ha poi avvertito: "E' stato un grave errore aver interrotto Mare Nostrum, perché ha provocato gravi perdite di vita umana. E triplicare Triton è stato solo un ritorno alla norma. Anormale è stato lasciare sola l'Italia".



Soru in aula con le scarpe dei migranti - L'eurodeputato Pd Renato Soru è entrato al dibattito sulle tragedie in mare tenendo in mano le ciabatte di due immigrati, padre e figlio, giunti sulle coste del nostro Paese. "La loro tragedia è arrivata fino a qui con i loro oggetti", ha detto intervenendo alla plenaria. Altri oggetti di migranti e richiedenti asilo sono stati esposti dai deputati del Pd in diversi punti del palazzo di Strasburgo. "Portiamo il loro spirito fino a qui", ha detto ancora Soru.



Salvini: "Juncker finanzia gli scafisti" - Dal leader della Lega Nord Matteo Salvini è arrivato un violento attacco: "Presidente Juncker, per quanto tempo ancora intende finanziare gli scafisti? Provo vergogna per chi come lei sta affamando 500 milioni di europei e vuole aprire le porte agli africani. Ma chi la paga?".