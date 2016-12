Migranti, Juncker chiede vertice Ue

Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ha chiesto che venga convocato un vertice straordinario dei leader europei per affrontare la crisi dei migranti. In merito ai contrasti con Roma, Juncker ha poi sottolineato che "non c'è un problema tra il governo italiano e la Commissione europea, c'è un dibattito. Ci sono stati scambi di propositi vivaci, è normale in democrazia e non porta a conseguenze".