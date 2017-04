Migranti, Juncker: "Austria partecipi alla ridistribuzione, Ue pronta ad assisterla"

"La Commissione è pronta a discutere come assistere le autorità austriache, affinché adempiano gradualmente (gradualmente è sottolineata nella lettera, ndr) ai loro obblighi. Naturalmente terremo conto della solidarietà che l'Austria ha dimostrato in passato", scrive Juncker.



"Capisco le tue preoccupazioni e timori ma desidero sottolineare che la situazione è cambiata", spiega il presidente della Commissione europea nel documento lungo tre pagine, ricordando tra i vari elementi, che è stata istituita l'Agenzia europea dei guardacoste e delle guardie di frontiera a tempo record, e che gli hotspot in Italia e Grecia sono "pienamente operativi".