Migranti, Juncker a Gentiloni: Italia può contare su solidarietà Ue

L'Italia può "contare sulla solidarietà europea" sul fronte della crisi dei migranti. E' la rassicurazione che il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha fatto a Paolo Gentiloni durante un incontro bilaterale a Bruxelles. I due leader hanno confermato il bisogno di garantire finanziamenti sufficienti per gestire il flusso. Il premier ha poi ringraziato Juncker per la mobilizzazione record del fondo di solidarietà per i terremotati.