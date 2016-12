Migranti, Italia: su Brennero Austria smentita da dati

"Abbiamo grande rispetto per le campagne elettorali degli altri Paesi, ma abbiamo soprattutto grande rispetto per la verità". Lo afferma il sottosegretario all'Interno, con delega all'immigrazione, Domenico Manzione, che replica al presidente del Land Tirolo Platter, per il quale l'Italia non avrebbe mantenuto a proposito i controlli sui migranti al Brennero. Le sue parole "non trovano conforto nei dati", ha aggiunto.