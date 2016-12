Migranti, ipotesi blocco Macedonia

L'Unione europea studia un piano per frenare l'ondata di migranti attraverso i Balcani. Secondo il Financial Times, il progetto prevede il blocco del passaggio dei profughi in Macedonia, Paese non Ue, e l'isolamento di fatto della Grecia. La Commissione Ue sarebbe infatti pronta ad appoggiare la proposta di aiutare il governo di Skopje nel rafforzare i confini a sud, come chiesto dalla Slovenia.