Migranti, Intersos: "Sull'Aquarius chiedevano solo una casa"

"Vogliamo raggiungere la terraferma, vogliamo solo una casa per riposarci": i migranti a bordo dell'Aquarius lo hanno ripetuto più volte agli operatori di Intersos-Unicef che li hanno accompagnati a Valencia. "Abbiamo dovuto fare di tutto per spiegare loro di non mollare e che alla fine ce l'avrebbero fatta", ha raccontato Sidonie Nsiako, operatrice del Camerun a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera.