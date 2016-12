Migranti in marcia verso Austria: dopo la polizia si schiera anche l'esercito

Il governo austriaco ha deciso l'invio dell'esercito, in supporto della polizia che sta già operando lungo il confine con l'Ungheria. Come ha ribadito il cancelliere Werner Faymann, il diritto di chiedere asilo non è messo in discussione. Al valico di Nickelsdorf solo nella giornata di domenica si sono registrati 10.256 arrivi.

La lunga marcia dei migranti verso l'Austria e la Germania: un esodo drammatico ed epocale, mentre a Budapest si manifesta contro il muro di Orban. E Amnesty chiede a Vienna e Berlino di non mettere in discussione le politiche umanitarie di accoglienza promosse finora, chiudendo i confini: "Occorre garantire un prosieguo ordinato e rapido dei migranti e distendere l'emergenza umanitaria in Ungheria, rendendo possibile l'accoglienza in altri paesi dell'Ue".



A Szeged, al confine tra Ungheria a e Austria, in centinaia hanno conquistato un posto su un treno diretto al confine austriaco. I migranti, arrivati a frotte a Rozske, a ridosso del muro voluto da Viktor Orban, hanno detto no a qualsiasi tipo di identificazione, impronte digitali comprese.