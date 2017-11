Migranti in Libia, il Ruanda pronto ad accogliere 30mila persone

Il governo del Ruanda si è detto pronto ad accogliere 30mila migranti che vivono in condizioni disumane in Libia, dove recentemente una troupe tv ha ripreso le fasi di una vendita all'asta di schiavi neri, che ha suscitato un'ondata di indignazione in tutto il mondo. "Il numero e i mezzi per accoglierli sono ancora oggetto di discussione, ma il Ruanda pensa a questo numero", ha spiegato il capo della diplomazia, Louise Mushikiwabo.