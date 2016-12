Migranti, il Papa vuole portare in Vaticano dieci rifugiati

Papa Francesco ha espresso il desiderio di portare in Vaticano dieci rifugiati arrivati sull'isola greca di Lesbo, dove si è recato per una visita di solidarietà. Questi migranti appartengono a gruppi vulnerabili e sono arrivati a Lesbo prima che entrasse in vigore l'accordo tra Ue e Turchia. Secondo l'emittente Ert, sono state scelte tre famiglie che vivono nel campo profughi di Kara Tepe, e sono state selezionate in modo casuale.