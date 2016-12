Migranti, il ministro Gentiloni: "I muri non sono la soluzione"

"Io non giudico le misure di altri governi, penso però che non andiamo da nessuna parte in questo modo". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commentando l'intenzione di Londra di costruire un muro anti-immigrati presso Calais, in Francia. "Dobbiamo renderci conto - ha aggiunto - che la soluzione è investire in Africa, risolvere crisi come quella siriana e condividere il peso dell'immigrazione a livello europeo".