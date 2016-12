Migranti, Hollande: no a quote Ue

14:45 - Il presidente francese François Hollande dice no alla proposta di quote nei Paesi Ue per affrontare l'emergenza migranti ma è d'accordo con la necessità di "distribuire" i richiedenti asilo in Europa. "Bisogna distinguere tra gli immigrati che arrivano per motivi economici e non possono restare - ha detto - e i rifugiati che hanno diritto all'asilo politico. Per loro deve valere il diritto europeo".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X