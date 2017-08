Migranti, Guterres (Onu): "Comunità internazionale fermi tragedia"

Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, è "desolato per questa continua tragedia" di migranti che muoiono durante i loro viaggi, dopo gli ultimi decessi rilevati in Yemen, nel mar Mediterraneo e nel Sahara. Guterres chiede quindi, ha fatto sapere il portavoce Stephane Dujarric, che la comunità internazionale agisca per "mettere fine a questa tragedia".