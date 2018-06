Migranti, guardia costiera Italia: non coinvolti in naufragio Libia

"In merito all'evento avvenuto nella giornata di venerdì e per il quale risultano dispersi circa 100 migranti, si informa che lo stesso è accaduto in acque territoriali libiche e non ha visto in alcun modo il coinvolgimento della Centrale operativa della guardia costiera di Roma". È quanto si legge in un comunicato della guardia costiera italiana in seguito alle polemiche sulle responsabilità per il naufragio in cui hanno perso la vita almeno tre bambini.