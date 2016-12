Migranti,Grecia: soluzione duratura

"Le persone disperate troveranno una strada. Quelli che sono sfuggiti alla morte, ai bombardamenti di Aleppo, alle atrocità dell'Isis non credo avranno paura di attraversare fiumi, montagne o mari". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei graco Nikos Xydakis. "Ecco perché abbiamo bisogno di una soluzione a lungo termine". Per la Grecia poi le parole di Donald Tusk, che aveva ringraziato i Paesi dei Balcani, "sono inaccettabili".