Migranti,Grecia:no atti unilaterali

La Grecia "non accetterà azioni unilaterali, anche noi possiamo farle". Lo ha detto il viceministro per l'Immigrazione greco Ioannis Mouzalas, al suo arrivo al vertice del consiglio Interni Ue sull'emergenza migratoria. "Non accetteremo di diventare il Libano d'Europa e un magazzino di anime, anche se questo dovesse comportare un aumento di fondi", ha aggiunto.