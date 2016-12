Migranti,Grecia ha respinto barcone

Nella giornata di martedì le autorità greche hanno respinto verso la Turchia un barcone con a bordo 55 migranti, 31 dei quali sono poi annegati in uno dei due naufragi avvenuti nel mar Egeo, con 36 vittime in tutto. Lo sostiene il portavoce del partito di governo turco Akp, Omer Celik: "Chiudere i confini a queste persone e rimandarle in Turchia con le imbarcazioni non sono soluzioni praticabili".