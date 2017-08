Migranti, Grecia: giuste le richieste dell'Italia alla Ue

"Le richieste dell'Italia all'Europa sono giuste: un problema europeo ed internazionale non può avere una soluzione nazionale". Così il ministro greco per le Migrazioni Ioannis Mouzalas, per il quale "la solidarietà europea non è una questione sentimentale o etica, è un obbligo legale. Sono d'accordo con quello che ha detto il ministro Minniti a Tallinn: non può essere che il salvataggio sia internazionale, ma l'accoglienza nazionale".