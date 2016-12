Migranti, Grecia: a giorni sgombero campo nel porto del Pireo

Il governo greco ha smentito di aver iniziato lo sgombero dei 1.323 migranti accampati nel porto del Pireo, ad Atene, precisando che le operazioni inizieranno nei prossimi giorni. Le autorità costiere stanno pulendo e disinfettando l'interno del cosiddetto "deposito di pietra", già sgomberato, per l'arrivo di migliaia di turisti attesi in questi giorni in Grecia.