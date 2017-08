Migranti, gommoni cinesi sono ancora in vendita online e usati dai trafficanti

Nulla è cambiato. Nonostante i divieti, le inchieste e le denunce degli ultimi mesi, alcune società cinesi continuano a vendere sui siti di e-commerce gommoni di scarso valore a poche centinaia di euro, con la dicitura "per i rifugiati". Sono i natanti preferiti dai trafficanti libici, che possono acquistarli a poco prezzo e nasconderli, sgonfi, in attesa di utilizzarli. A nulla sono valse le numerose segnalazioni.

Basta collegarsi ai siti di e-commerce cinesi come Alibaba.com o BoatsToGo.com per acquistare i gommoni gonfiabili: il costo varia a seconda delle dimensioni e si parte da un minimo di 300-400 dollari per arrivare a mille euro per un natante più grande. Una volta effettuato il pagamento, bastano pochi giorni per riceverlo ovunque uno desideri.