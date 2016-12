Migranti, Germania: "Ue ridicola"

"L'Europa ieri si è coperta di ridicolo". Così il vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel che sollecita un vertice Ue di capi di Stato sui migranti "al più presto". "Senza una soluzione comune alla crisi dei profughi non può esserci un piano finanziario comune europeo", ha aggiunto. Al vertice tra i ministri dell'Interno non è stato raggiunto un accordo sulle modalità di ripartizione dei profughi arrivati in Europa.