Migranti, Germania: Ue intervenga Danimarca: "Possibili più controlli"

"Se necessario - ha aggiunto il titolare danese all'Immigrazione - metteremo in atto la misura del controllo passeggeri e con breve preavviso". La Germania punta il dito soprattutto sulle frontiere tra Grecia e Turchia dove, dice ancora Schroeder, "le registrazioni non vengono fatte". Sottolinea poi che non vengono raccolte le impronte digitali e che "i ricollocamenti non vanno avanti".



Ue: controlli lo stretto necessario - Intanto Germania, Danimarca e Svezia hanno "concordato che Schengen deve essere salvaguardata e che le misure messe in atto saranno mantenute per lo stretto necessario, cioè fino a quando ci sarà una riduzione dei flussi", come assicura il commissario Ue Dimitris Avramopoulos dopo la riunione con i ministri svedese e danese all'Immigrazione Morgan Johansson e Inger Stojberg, e Ole Schroeder.



Svezia: "Applicare il principio di Dublino" - La Svezia chiede l'applicazione del "principio di Dublino", e "delle misure per rallentare il flusso su quella che è diventata un'autostrada" per i flussi via Balcani e "rafforzare le frontiere esterne". Il ministro Johansson sottolinea poi: "Siamo il Paese che per anni ha preso il numero più alto di profughi pro capite. Ne sono arrivati 115mila solo negli ultimi 4 mesi, e 26mila minori non accompagnati. Non possiamo tornare a questo. Occorre lavorare assieme per salvaguardare le regole".



Bagnasco: "Nessun muro può fermare questa marcia" - Sull'emergenza interviene anche il presidente della Cei Angelo Bagnasco e dice: "Non c'è muro che possa fermare questa marcia dei popoli dal sud verso il nord del mondo o della moltitudine di poveri, di coloro che vivono drammi di guerra e di violenza, di persecuzione per la fede, verso Paesi che si spera possano offrire un domani migliore e una libertà più vera".