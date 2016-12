Migranti, Germania pronta a togliere controlli frontiere da 12 maggio

Il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere, ha annunciato che la Germania potrebbe interrompere il 12 maggio i controlli alle frontiere, introdotti a settembre scorso per il flusso massiccio di migranti in arrivo in Europa. In un'intervista alla televisione austriaca Orf, il ministro ha spiegato che la chiusura della cosiddetta "rotta balcanica" ha ridotto drasticamente i flussi migratori.