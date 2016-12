Migranti, Germania: "No agli eurobond per gestire la crisi profughi"

La Germania è contraria alla proposta italiana di ricorrere agli eurobond per gestire la crisi migratoria che ha coinvolto l'Europa. "Il governo tedesco non vede alcuna base per un finanziamento comune dei debiti per le spese degli Stati membri per la migrazione", ha chiarito il portavoce dell'esecutivo, Steffen Seibert, ricordando che vi sono altri strumenti disponibili nel bilancio europeo.