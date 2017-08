Migranti, Germania accoglierà altri 250 profughi al mese dall'Italia

La Germania offre aiuto all'Italia sul fronte migranti. "Accoglieremo 750 migranti al mese provenienti dalla Penisola - ha detto il sottosegretario agli Esteri Michael Roth -. Sono 250 in più rispetto ai 500 già stabiliti in precedenza". "Il nostro - ha continuato Roth - è il Paese che ha accolto più profughi e stiamo discutendo per fare di più". Berlino stanzierà poi un miliardo di euro per Roma e 4 miliardi andranno all'Oim, per Marocco e Tunisia.