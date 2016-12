Migranti,Gentiloni: Ue ora ne parla

Dal vertice dei Balcani occidentali a Vienna "è emersa una maggiore consapevolezza comune nell'Ue" sull'immigrazione, con la coscienza "della necessità che ognuno si assuma la sua responsabilità". Lo dice il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Fino a tre mesi fa l'Italia e la Grecia sembravano da sole. La dura realtà, come la tragedia in Austria dei 50 migranti morti in un tir, ha fatto sì che adesso ci sia un diverso linguaggio".