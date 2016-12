Migranti, Gentiloni: "Solidarietà non è optional, fondamentale è ricollocare"

"La solidarietà non è un optional" . Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni arrivando al Consiglio europeo che lancia ufficialmente la missione navale Ue. Il titolare della Farnesina definisce EuNavFor come "un tassello dell'iniziativa comunitaria" e sottolinea come sia "fondamentale" che nel vertice del 25 e del 26 si arrivi a un accordo "vincolante" sulla ricollocazione dei profughi.

Ad ufficializzare l'approvazione da parte dei ministri degli Esteri del lancio della prima fase della missione navale europea è stata Federica Mogherini. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri ha quindi ricordato che "l'obiettivo sono i trafficanti, non i migranti".



La Mogherini si è poi detta "impressionata" dall'approvazione all'unanimità e dalla velocità con cui è stata lanciata la missione militare. EuNavFor, ha aaggiunto, prende il via "esattamente due mesi dopo" la riunione dei ministri degli Esteri e degli Interni a Lussemburgo decisa "dopo la morte di 900 persone nel Mediterraneo" e "quando tutti dicevano che serviva una riposta europea".



Dalla prima settimana di luglio la missione sarà operativa, ma la piena operatività è attesa entro il Consiglio Esteri del 20 luglio. "Nei prossimi giorni", hanno spiegato fonti militari europee, navi e aerei della missione navale EuNavFor si schiereranno nelle acque internazionali davanti alla Libia per la prima fase "dedicata alla raccolta di informazioni" per colpire nelle fasi successive la rete dei trafficanti.