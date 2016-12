Migranti, Gentiloni: serve asilo Ue

"L'accordo di Dublino va cambiato perché risale a 25 anni fa. Si deve stabilire il principio dell'asilo europeo. Il peso non può ricadere solo sul paese d'arrivo dei migranti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, parlando alla Cnn. "Non possono essere la storia o la geografia a decidere della sorte dei migranti e non si possono lasciare soli Paesi come Italia, Grecia o Ungheria", ha aggiunto.