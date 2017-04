"Se ciascuno dei 27 paesi dell'Unione avesse l'atteggiamento che ha avuto il Canada, che ha accolto 40mila rifugiati in un anno, faremmo un bel passo in avanti nella soluzione del problema". A dirlo è il premier, Paolo Gentiloni, in visita in Canada dal primo ministro Justin Trudeau. "Dico all'Ue di prendere esempio da questo Paese in cui non ci sono stati sconvolgimenti sociali ma e' emersa la civiltà del sistema".