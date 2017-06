Migranti, Gentiloni: "Italia soddisfatta da conclusioni vertice Ue"

"Ci si accontenta delle partite che si svolgono giorno per giorno, in questi due giorni non si doveva risolvere il problema dei flussi ma affermare una serie di concetti, modificando le bozze di conclusioni di questi giorni", spiega Gentiloni, facendo riferimento al maggior impegno degli Stati membri sul rifinanziamento dei fondi per l'Africa, all'impegno dei diversi Stati alla solidarietà con i Paesi in prima linea nel fronteggiare flussi, alla questione dell'utilizzo delle politiche dei visti da parte dell'Ue per incentivare gli accordi sui rimpatri.