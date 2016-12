Migranti, Gentiloni: "Italia fa sua parte, ma non può restare sola"

Nell'emergenza migranti l'Italia "fa la sua parte in modo civile, ma non lo possiamo fare da soli". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni mentre, a Fiumicino, accoglieva 75 profughi siriani arrivati da Beirut con il progetto pilota dei "corridoi umanitari". "Questo è anche un messaggio all'Europa", ha aggiunto. Si tratta del quinto gruppo che, da febbraio, arriva in sicurezza e legalità nel nostro Paese per un accordo internazionale.