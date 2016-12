Migranti, Gentiloni: "Italia corretta""Piano Juncker risultato importante"

12:15 - "L'ondata migratoria ha rischiato di travolgerci non per le sue dimensioni, ma per la reazione a catena che ha provocato negli stati, per egoismo e scaricabarile". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, alla Camera. "Noi, l'Italia, rivendichiamo di essere stati dalla parte giusta", ha aggiunto. "L'Italia sostiene il piano Juncker sull'immigrazione e farà la sua parte per farlo approvare".

"Se non andiamo oltre Dublino a rischio Schengen" - "Se non andiamo oltre Dublino per difendere la trincea Dublino, rischiamo di perdere Schengen: servono regole europee comuni sul diritto d'asilo e sui rimpatri"m ha ricordato il ministro.



"Piano Juncker è risultato importante" - "L'Italia sostiene il piano Juncker sull'immigrazione e farà la sua parte per farlo approvare - ha sottolineato Gentiloni -. E' un risultato importante, che sancisce il principio di un impegno comune, non una-tantum ma riattivabile davanti alle prevedibili crisi future".



Libia, "Italia sarà decisiva" - Il ministro ha poi parlato anche del caos Libia: "Deve essere chiaro fin d'ora alla comunità internazionale: se si arriverà a governo unitario, obiettivo alla nostra portata, l'Italia pronta ad avere ruolo decisivo nella ricostruzione e nella stabilizzazione della Libia, anche dal punto di vista della sicurezza".