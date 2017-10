Migranti, Gentiloni: "Impegno sia europeo, non solo di qualcuno"

L'impegno nella lotta all'immigrazione clandestina "va 'europeizzato', perché non può essere solo l'impegno di un solo Paese o di qualche Paese. Deve essere un impegno europeo". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa all'Eliseo. "Sono diffidente verso chi propone soluzioni immediate che possano cancellare questo fenomeno - ha aggiunto -. Noi non rinunciamo alla nostra tradizione di accoglienza, ma questi fenomeni vanno controllati".