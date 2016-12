Migranti, Gb-Francia chiedono aiuto

La crisi dell'immigrazione a Calais non è una questione che riguarda solo la "Francia e la Gran Bretagna, ma è una priorità a livello europeo e internazionale". E l'appello, pubblicato sul Sunday Telegraph, dei ministri degli Interni britannico, Theresa May, e francese, Bernard Cazeneuve. In una lunga lettera uscita sull'edizione domenicale del quotidiano i due ministri chiedono a tutti i Paesi Ue di affrontare "il problema alla radice".