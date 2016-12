Migranti, Gb cambia idea: accoglierà bimbi siriani giunti in Europa

Dietrofront del governo britannico che ha deciso di accogliere alcuni bambini siriani non accompagnati arrivati in Europa. Lo ha annunciato l'ufficio del premier David Cameron, senza però definire il numero dei minori che saranno accolti. Avranno diritto ad andare in Gran Bretagna i bimbi che sono stati registrati in Grecia, Italia o Francia prima del 20 marzo.