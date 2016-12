Migranti, Frontex: nel 2015 oltre 1,35 milioni di richieste asilo nella Ue

Secondo qaunto si legge sulla relazione, la maggior parte dei passaggi illegali alla frontiera esterna è stata registrata sulle isole greche, con i migranti provenienti dalla Turchia, e successivamente nuovamente contabilizzata quando gli stessi migranti si presentano a un'altra frontiera dell'Ue. Frontex ha anche confermato un incremento delle richieste di asilo nell'Ue per l'anno 2015 fino a 1,35 milioni.



Frontex rilancia l'allarme terrorismo - I terroristi stanno sfruttando la crisi migratoria per entrare in Europa e pianificare attentati in tutto il continente, riferisce inoltre Frontex Nella sua relazione, Frontex conferma le preoccupazioni sui confini porosi dell'Ue ed avverte che "un numero impressionante" di cittadini dell'Ue ha viaggiato in Siria per combattere con l'Isis ed è ora in attesa di rientrare in Europa, fingendosi rifugiati.



L'ammissione di Frontex aumenta i timori che l'Ue non sia in grado di monitorare potenziali terroristi come quelli che hanno compiuto gli ultimi attentati a Parigi e Bruxelles. "Gli attacchi di Parigi nel novembre 2015 hanno dimostrato chiaramente che i flussi migratori irregolari potrebbero essere utilizzati dai terroristi per entrare nell'Ue", conferma Frontex nella sua relazione.



"Senza un controllo approfondito o sanzioni in vigore per coloro che fanno tali false dichiarazioni, c'è il rischio che alcune persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza per l'Unione europea possano approfittando di questa situazione".