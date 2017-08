Migranti, Frontex: "L'Italia subisce una pressione straordinaria"

"Martedì è stato organizzato un incontro a Varsavia per vedere come possa essere migliorata la solidarietà per sostenere l'Italia, perché possa affrontare questa straordinaria pressione" in tema di immigrazione. Lo ha detto il direttore dell'agenzia Frontex, Fabrice Leggeri, aggiungendo che saranno elaborate "proposte che verranno poi condivise con tutti gli Stati che partecipano all'operazione Triton".