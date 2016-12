Migranti, Frontex: a luglio sbarchi sono aumentati del 12% in Italia

Picco di arrivi in Italia a luglio, quando gli sbarchi di migranti sono aumentati del 12% rispetto allo stesso mese del 2015. Lo scrive Frontex, che stima in quasi 25.300 le persone arrivate nel nostro Paese nel mese scorso, in maggioranza dalla Nigeria e dall'Eritrea. Frontex inoltre aggiorna ad un totale di circa 95.000 gli arrivi nei primi sette mesi del 2016, cifra "in linea con quella dello scorso anno".