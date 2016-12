Migranti,Francia:"Linea non cambia"

"La nostra linea non è cambiata". Un alto responsabile della prefettura francese delle Alpes-Maritimes smentisce così le voci di stampa secondo cui Parigi avrebbe allentato le maglie dei respingimenti a Ventimiglia. "Il riaccompagnamento verso l'Italia dei migranti irregolari fermati in Francia continua in modo normale, sulla base del trattato franco-italiano", aggiunge.