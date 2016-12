Migranti, Francia: frontiere aperte

"Voglio dire chiaramente che la frontiera italo-francese non è mai stata chiusa, Schengen non è mai stato sospeso" tra la Francia e l'Italia. Lo ha detto un alto responsabile della prefettura delle Alpes-Maritimes, precisando che la circolazione autostradale e ferroviaria "non è mai stata interrotta". Nonostante le parole del funzionario, centinaia di migranti sono in attesa del lasciapassare per oltrepassare il confine e dirigersi in Francia.