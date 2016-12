Migranti, Francia: aiutiamo Grecia

"Non vogliamo fare politiche che mettano in difficoltà la Grecia. Pensiamo che si debba insistere con le decisioni europee che sono state già prese" con "umanità e responsabilità": così il ministro dell'Interno francese Bernard Cazneuve al suo arrivo al consiglio Interni Ue. "Vite e unità dell'Ue sono in gioco. Mi aspetto e spero che i ministri rispondano uniti", ha detto il commissario Ue all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos.