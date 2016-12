Migranti, flop del piano Ue: ricollocati solo 1.500 su 160mila. Bruxelles: "L'Italia aprirà altri hotspot"

"E' urgente inoltre - continua il commissario Ue - reagire all'emergenza umanitaria in Grecia".



Secondo la terza relazione su ricollocamenti e reinsediamenti pubblicata dalla Commissione Ue, Austria, Ungheria e Slovacchia non hanno ancora manifestato l'offerta di ricollocare alcun profugo, mentre Germania e Polonia non rispettano l'obbligo di indicare, ogni tre mesi, il numero di richiedenti asilo che possono essere accolti sul loro territorio.



In ogni caso, la maggior parte dei Paesi non dimostra sufficiente impegno ad accogliere. Solo per fare un esempio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Olanda, Polonia e Spagna hanno offerto il 5% o meno delle allocazioni loro assegnate.



Tra le situazioni più critiche c'è quella del nostro Paese. "Dati i picchi degli arrivi negli ultimi giorni in Italia - scrive l'Ue - è chiaro che la capacità disponibile degli hotspot operativi non è sufficiente per i mesi estivi. Di conseguenza, l'Italia ha identificato altri luoghi destinati ad ospitare hotspot, che dovrebbero essere aperti in estate". Bruxelles ha anche raccomandato azioni per rendere pienamente operativi gli hotspot di Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto, e per crearne di "mobili".