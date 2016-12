Migranti, Europol recluterà 200 agenti anti-terrorismo

Europol recluterà fino a 200 nuovi agenti per controllare gli hotspot in Grecia e in altri Paesi per identificare sospetti estremisti tra i migranti. L'agenzia di polizia europea ha reso noto che 50 uomini verranno inviati a rotazione nelle "zone chiave dei confini esterni dell'Ue". Il primo gruppo dovrebbe essere dispiegato in Grecia alla fine di giugno.