Migranti, Est Ue: no sistema quote

I quattro Paesi Ue del cosiddetto blocco dell'Est ribadiscono il loro no al sistema delle quote di accoglienza dei profughi proposto dalla Commissione europea. I 4 ministri degli Interni di Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno sottoscritto un documento unitario in materia per sottolineare che sull'emergenza migranti vogliono trattare compatti con Bruxelles. Hanno poi sottolineato la necessità di difendere le frontiere esterne della Ue.