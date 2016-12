Migranti, Erdogan a Bruxelles: "Sul terrorismo la nostra strada è diversa dalla vostra"

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia non cambierà la legge anti-terrorismo solo per ottenere in cambio dall'Unione europea la liberalizzazione del sistema di visti per i proprio cittadini. E ha precisato che "la nostra strada riguardo al terrorismo è diversa da quella di Bruxelles".

La dichiarazione del leader turco è arrivata all'indomani dell'annuncio delle dimissioni da parte del premier Ahmet Davutoglu, decisione che fa temere per la sorte dell'accordo sui migranti tra l'Europa e Ankara.



"L'Ue chiede alla Turchia di cambiare le sue leggi anti-terrorismo per ottenere l'esenzione dai visti - ha spiegato Erdogan - ma permette che i terroristi" del Pkk curdo "montino le loro tende accanto al Parlamento europeo".



E ha concluso: "Noi andiamo per la nostra strada, voi per la vostra", riferendosi a uno dei cinque criteri richiesti dall'Ue, che Ankara deve ancora soddisfare proprio per ottenere l'esenzione dai visti Schengen per i suoi cittadini.



Riguardo alle dimissioni di Davutoglu, Erdogan ha assicurato che "non ci sarà alcun vuoto di potere nel governo della Turchia", precisando che gli ultimi sviluppi politici non avranno ricadute sull'economia del Paese. Ha inoltre aggiunto, in un discorso trasmesso in diretta tv, che una nuova Costituzione e un nuovo sistema presidenziale sono una esigenza urgente del Paese e non la sua agenda personale.