Migranti, è scontro Croazia-Serbia

Si inasprisce lo scontro tra Croazia e Serbia sul flusso dei migranti. Dopo l'entrata in vigore a mezzanotte delle contromisure serbe ai danni dei mezzi pesanti croati, adottate in risposta al blocco sui Tir deciso domenica da Zagabria, al valico di frontiera di Batrovci-Bajakovo viene negato l'ingresso in Croazia a chiunque abbia un passaporto serbo. Il premier croato Zoran Milanovic ha definito "ridicole" le contromisure di Belgrado.