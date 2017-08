Migranti e Libia, colloquio telefonico tra Macron e Gentiloni

Emergenza migranti e situazione in Libia: sono questi i temi che Emmanuel Macron e Paolo Gentiloni hanno affrontato in un colloquio telefonico in vista del summit con la Germania e la Spagna in programma il 28 agosto. Il premier italiano e il presidente francese hanno anche discusso su quale strategia mettere in campo per la lotta al terrorismo, di cui si parlerà nell'incontro bilaterale previsto a Lione il 27 settembre.