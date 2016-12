Migranti, due bimbi morti su spiaggia KosNel weekend migliaia le persone soccorse

I due corpi sono stati trovati nella stessa zona dell'isola greca. Il bambino più piccolo, con pantaloncini verdi e maglietta bianca, era in avanzato stato di decomposizione.



Libia, Guardia costiera soccorre 717 migranti - Le più recenti operazioni di salvataggio intanto hanno visto la Guardia costiera italiana soccorrere due barconi in difficoltà ad una cinquantina di miglia a nord della Libia. A bordo delle due imbarcazioni c'erano rispettivamente 439 e 278 persone. Tutti i 717 migranti sono stati recuperati e trasferiti a bordo di nave Dattilo.

Un altro natante in difficoltà con a bordo 239 migranti, 172 uomini, 37 donne e 30 minorenni, era stato soccorso domenica nel mare Mediterraneo Centrale, dal pattugliatore di squadra Aviere della Marina militare.- L'Unione Europea ha annunciato intanto una stretta sui rimpatri di migranti. I Paesi Terzi, che non hanno accordi di r iammissione con l'Ue e con i suoi Stati membri , dovranno comunque accettare il rimpatrio dei loro cittadini se vorranno usufruire degli aiuti europei, fanno infatti sapere fonti della presidenza Ue. Della questione si parlerà al prossimo consiglio Affari interni di giovedì a Lussemburgo, in previsione della conferenza della Valletta."A noi non piace questo modo di procedere - evidenziano le fonti -. Ma questo è ciò che ora è nelle carte. Applichiamo la nostra politica di rimpatri, anche se non ci sono accordi di riammissione, perché non possiamo aspettare cinque o sei anni per farli. La Spagna applica già questo modello, con successo". Per l'Italia quello dei rimpatri è uno dei nodi cruciali, per consentire un corretto funzionamento degli hotspot.